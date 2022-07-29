Ощадбанк відновив іпотечне кредитування

Державний Ощадбанк оновив і з 29 липня відновив програми іпотечного кредитування, повідомила пресслужба фінустанови.

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Відтепер клієнтам банку доступні три програми видачі кредитів для купівлі житла:

"Звісно, зручно" — можна придбати у кредит нерухомість на вторинному ринку за ставкою від 14,5%;

"Споживчий кредит під іпотеку" —кредит на купівлю нерухомості на первинному ринку під заставу вторинного житла;

державна програма "Доступна іпотека 7%" — дає можливість придбати житло у кредит за ставкою 7%, доступна для громадян України, які відповідають вимогам програми.

Уточняється, що програма "Споживчий кредит під іпотеку" підійде для тих, хто розглядає варіанти покупки житла від забудовника, але запропоновані ним умови не влаштовують. Також за нею можна взяти кредит на власні потреби, наприклад, на ремонт у квартирі, придбання нових меблів тощо.

"Максимальний строк користування кредитом за оновленими іпотечними програмами Ощаду – 20 років. Перший внесок становить від 30% для клієнтів, що отримують заробітну плату через Ощадбанк, і 40% для всіх інших клієнтів", — додали у банку.

Нагадаємо, за даними "OLX Нерухомість", середня вартість квадратного метра житла в Україні протягом останніх пів року зросла на вторинному ринку на 8%, а на первинному — на 11%.

Так, якщо в січні середні ціни на вторинному ринку були на рівні 17 643 грн/м², то в липні ця сума становить уже 19 070 грн/м². У новобудовах середня вартість квадратного метра зараз обійдеться в 25 464 грн, що на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.

Найдорожче ж житло зараз у Київській (34 740 грн/м²), Львівській (27 463 грн/м²), Вінницькій (24 753 грн/м²) та Чернівецькій (24 605 грн/м²) областях.