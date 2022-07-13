Вартість житла на вторинному ринку України за півроку зросла на 8%, у новобудовах – на 11%

Середня вартість квадратного метра житла в Україні протягом останніх півроку зросла на вторинному ринку на 8%, а на первинному — на 11%. Про це свідчать дані "OLX Нерухомість".

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Так, якщо в січні середні ціни на вторинному ринку були на рівні 17 643 грн/м², то в липні ця сума становить уже 19 070 грн/м². У новобудовах середня вартість квадратного метра зараз обійдеться в 25 464 грн, що на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.

При цьому в мебльованому будинку на вторинному ринку середня ціна квадратного метра становить 24 343 грн, а за таке ж житло в новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 779 грн.

Що стосується оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з євроремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом — 21 885 грн.

Якщо ж розглядати первинний ринок, то вартість квадратного метра в будинку з євроремонтом коштуватиме в середньому 36 373 грн, з косметичним ремонтом — 26 691 грн, а під чистове оздоблення — 25 843 грн.

Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первинного ринку житла буде авторський проект — у такої нерухомості середня ціна 36 549 грн/м² та 53 127 грн/м² відповідно.

Якщо порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах на вторинному ринку в середньому коштує 22 278 грн, а ось у новобудові цінник вже в 1,3 рази вищий — 30 765 грн. Приблизно така сама різниця в ціні та на квартиру на 3-8 поверхах — 23 521 грн/м² та 30 565 грн/м² відповідно.

По регіонах найвигідніша середня ціна квадратного метра станом на липень у новобудовах Івано-Франківської області – 17 834 гривні. Серед областей із доступними цінами також Хмельницька (18 837 грн/м²) та Сумська (19 597 грн/м²).

А ось найвищі ціни – у Київській (30 460 грн/м²), Львівській (33 589 грн/м²) та Дніпропетровській (33 643 грн/м²) областях.

На вторинному ринку розподіл такий: найвигідніша ціна за квадратний метр у Сумській (13 002 грн/м²), Дніпропетровській (16 358 грн/м²) та Івано-Франківській області (16 411 грн/м²).

Найдорожче ж житло зараз у Київській (34 740 грн/м²), Львівській (27 463 грн/м²), Вінницькій (24 753 грн/м²) та Чернівецькій (24 605 грн/м²) областях.