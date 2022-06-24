Кабмін дозволив будівництво приватних будинків під час війни без будівельного паспорту

Кабінет міністрів 24 червня спростив подання та отримання дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

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Зокрема, передбачено, що будівництво індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, а також інших будівель та споруд не вище двох поверхів (площею до 500 квадратних метрів) може відбуватися без будівельного паспорта відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні (або цільового призначення земельної ділянки у разі відсутності такої документації).

При цьому має бути розроблено та завантажено сертифікованим архітектором або інженером-проєктувальником в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва схему намірів забудови земельної ділянки.

Також передбачено, що надання уповноваженим органом містобудівних умов та обмежень забудови ділянки або прийняття рішення про відмову має відбуватись протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

В іншому випадку проєктування об'єкта будівництва здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень, відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні та обмежень у використанні земель, визначених законом про охорону культурної спадщини.

Згідно з рішенням уряду, проєктна документація має подаватися замовником на погодження органу охорони культурної спадщини через ЄДЕССБ, і він має розглянути її та надати погодження або обгрунтовану відмову протягом 30 днів.

Також Кабмін вирішив, що проведення контрольного геодезичного знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого об'єкта будівництва не буде здійснюватися під час реставрації, капітального ремонту будинку, будівлі, споруди, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомості.

Крім того, під час воєнного стану та протягом трьох місяців після нього строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, крім транспортних проїздів та пішохідних комунікацій, можуть бути перенесені. Для цього замовник будівництва має зробити відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації.

Як зазначають у профільному міністерстві, такі спрощення дозволять пришвидшити відновлення пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту чи реконструкції, а також пришвидшити будівництво нових.