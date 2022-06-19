Всі житлові будинки, що будуються в Україні, матимуть бомбосховища

19 червня Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроект №7398 . Про це у своєму Telegram написав заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк.

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Раніше голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов писав у своєму Telegram, що законом пропонується будувати будинки з бомбосховищами з метою захисту населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами.

"Законопроектом № 7398, прийнятим за основу, запропонували побудувати мережу надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних або хімічних атак, зокрема, включатимуть до складу містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях та відповідно до проектної документації на будівництво об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками - розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а за недотримання цих вимог - відмовляти у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта", - пише Фролов.

Нагадаємо, що ціни на новобудови у Києві повернулися до довоєнного рівня.