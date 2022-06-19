Все строящиеся жилые дома в Украине будут иметь бомбоубежища

19 июня Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №7398 . Об этом в своем Telegram написал заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Ранее глава подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов писал в своем Telegram, что законом предлагается строить дома с бомбоубежищами в целях защиты населения от взрывов, взрывных волн, поражения опасными химическими, радиоактивными и биологически опасными веществами.

"Законопроектом № 7398, принятым за основу, предложили построить сеть надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных или химических атак, в частности, включать в состав градостроительной документации на региональном и местном уровнях и соответственно проектной документации на строительство объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями - раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, а при несоблюдении этих требований - отказывать в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта", - пишет Фролов.

Напомним, что цены на новостройки в Киеве вернулись к довоенному уровню.