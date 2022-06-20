DCH розробила всеукраїнський проект розбирання завалів зруйнованих будівель

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Команда DCH спільно із закордонними колегами розробила всеукраїнський проект розчищення завалів зруйнованих будівель, їх переробки та подальшого відновлення. Про це повідомляється на офіційному сайті.

Як йдеться у документі, лише у Харкові зруйновано 25% житлового фонду – понад 500 будинків, майже 2 млн. кв. м. І цю проблему потрібно вже починати вирішувати.

Для першого і найбільш складного етапу проекту в DCH планують залучити італійську компанію DESPE SpA, яка має 40-річний досвід зносу будь-якого виду конструкцій, у тому числі в щільних міських забудовах, а також має передові технології та обладнання та номінувалася на престижну світову премію World Demolition Нагороди.

Попередньо необхідний обсяг фінансування у DCH оцінюють у EUR200 млн. На сайті групи повідомляється: "У реалізації проекту DCH підтримають також міжнародні фінансові партнери. З урахуванням нашого досвіду інфраструктурного будівництва та потенціалу наших партнерів ми впевнені в успіху нашої ініціативи".

Група DCH відома зокрема програмою підготовки Харкова до Євро-2012 ($300 млн.), участю в приватно-державному проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі, роботами зі створення багатофункціонального бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".