DCH разработала всеукраинский проект разборки завалов разрушенных зданий

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Команда DCH совместно с зарубежными коллегами разработала всеукраинский проект расчистки завалов разрушенных зданий, их переработки и дальнейшего восстановления. Об это сообщается на официальном сайте.

Как говорится в документе, только в Харькове разрушено 25 % жилого фонда — более 500 домов, почти 2 млн. кв. м. И эту проблему необходимо уже начинать решать.

Для первого и наиболее сложного этапа проекта в DCH планируют привлечь итальянскую компанию DESPE S.p.A, которая имеет 40-летний опыт сноса любого вида конструкций, в том числе в плотных городских застройках, а также располагает передовыми технологиями и оборудованием и номинировалась на престижную мировую премию World Demolition Awards.

Предварительно необходимый объем финансирования в DCH оценивают в EUR200 млн. На сайте группы сообщается: "В реализации проекта DCH поддержат также международные финансовые партнеры. С учетом нашего опыта инфраструктурного строительства и потенциала наших партнеров, мы уверены в успехе нашей инициативы".

Группа DCH известна, в частности, программой подготовки Харькова к Евро-2012 ($300 млн.), участием в частно-государственном проекте строительства нового аэропорта в Днепре, работами по созданию многофункционального бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".