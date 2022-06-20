Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Недвижимость
Дата публикации

DCH разработала всеукраинский проект разборки завалов разрушенных зданий

DCH разработала всеукраинский проект разборки завалов разрушенных зданий
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Команда DCH совместно с зарубежными коллегами разработала всеукраинский проект расчистки завалов разрушенных зданий, их переработки и дальнейшего восстановления. Об это сообщается на официальном сайте. 

Как говорится в документе, только в Харькове разрушено 25 % жилого фонда — более 500 домов, почти 2 млн. кв. м.  И эту проблему необходимо уже начинать решать.

Для первого и наиболее сложного этапа проекта в DCH планируют привлечь итальянскую компанию DESPE S.p.A, которая имеет 40-летний опыт сноса любого вида конструкций, в том числе в плотных городских застройках, а также располагает передовыми технологиями и оборудованием и номинировалась на престижную мировую премию World Demolition Awards.

Фото 2 — DCH разработала всеукраинский проект разборки завалов разрушенных зданий

Предварительно необходимый объем финансирования в DCH оценивают в EUR200 млн. На сайте группы сообщается: "В реализации проекта DCH поддержат также международные финансовые партнеры. С учетом нашего опыта инфраструктурного строительства и потенциала наших партнеров, мы уверены в успехе нашей инициативы". 

Группа DCH известна, в частности, программой подготовки Харькова к Евро-2012 ($300 млн.), участием в частно-государственном проекте строительства нового аэропорта в Днепре, работами по созданию многофункционального бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".