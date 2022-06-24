Кабмин разрешил строительство частных домов во время войны без стройпаспорта

Кабинет министров 24 июня упростил представление и получение разрешительных и регистрационных процедур в строительстве на время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

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В частности, предусмотрено, что строительство индивидуальных жилых, садовых, дачных домов, а также других зданий и сооружений не выше двух этажей (площадью до 500 квадратных метров) может происходить без строительного паспорта в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне (или целевым назначением земельного участка в случае отсутствия такой документации).

При этом должна быть разработана и загружена сертифицированным архитектором или инженером-проектировщиком в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схема намерений застройки земельного участка.

Предусмотрено, что предоставление уполномоченным органом градостроительных условий и ограничений застройки участка или принятие решения об отказе должно происходить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

В противном случае проектирование объекта строительства осуществляется без получения градостроительных условий и ограничений, согласно градостроительной документации на местном уровне и ограничений в использовании земель, определенных законом об охране культурного наследия.

Согласно решению правительства, проектная документация должна подаваться заказчиком на согласование органа охраны культурного наследия через ЕГЭСС, и он должен рассмотреть ее и предоставить согласование или обоснованный отказ в течение 30 дней.

Также Кабмин решил, что проведение контрольной геодезической съемки перед принятием в эксплуатацию законченного объекта строительства не будет осуществляться во время реставрации, капитального ремонта дома, здания, сооружения, которые после принятия объекта в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимости.

Кроме того, во время военного положения и в течение трех месяцев после него сроки выполнения отдельных видов работ по отделке фасадов и благоустройства территории, кроме транспортных проездов и пешеходных коммуникаций, могут быть перенесены. Для этого заказчик строительства должен сделать соответствующую запись в декларации или акте готовности объекта к эксплуатации.

Как отмечают в профильном министерстве, такие упрощения позволят ускорить восстановление поврежденных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, а также ускорить строительство новых.