- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
Кабмин разрешил строительство частных домов во время войны без стройпаспорта
Кабинет министров 24 июня упростил представление и получение разрешительных и регистрационных процедур в строительстве на время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
В частности, предусмотрено, что строительство индивидуальных жилых, садовых, дачных домов, а также других зданий и сооружений не выше двух этажей (площадью до 500 квадратных метров) может происходить без строительного паспорта в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне (или целевым назначением земельного участка в случае отсутствия такой документации).
При этом должна быть разработана и загружена сертифицированным архитектором или инженером-проектировщиком в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схема намерений застройки земельного участка.
Предусмотрено, что предоставление уполномоченным органом градостроительных условий и ограничений застройки участка или принятие решения об отказе должно происходить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В противном случае проектирование объекта строительства осуществляется без получения градостроительных условий и ограничений, согласно градостроительной документации на местном уровне и ограничений в использовании земель, определенных законом об охране культурного наследия.
Согласно решению правительства, проектная документация должна подаваться заказчиком на согласование органа охраны культурного наследия через ЕГЭСС, и он должен рассмотреть ее и предоставить согласование или обоснованный отказ в течение 30 дней.
Также Кабмин решил, что проведение контрольной геодезической съемки перед принятием в эксплуатацию законченного объекта строительства не будет осуществляться во время реставрации, капитального ремонта дома, здания, сооружения, которые после принятия объекта в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимости.
Кроме того, во время военного положения и в течение трех месяцев после него сроки выполнения отдельных видов работ по отделке фасадов и благоустройства территории, кроме транспортных проездов и пешеходных коммуникаций, могут быть перенесены. Для этого заказчик строительства должен сделать соответствующую запись в декларации или акте готовности объекта к эксплуатации.
Как отмечают в профильном министерстве, такие упрощения позволят ускорить восстановление поврежденных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, а также ускорить строительство новых.