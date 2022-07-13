Стоимость жилья на вторичном рынке Украины за полгода выросла на 8%, в новостройках - на 11%

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Украине за последние полгода выросла на вторичном рынке на 8%, а на первичном — на 11%. Об этом свидетельствуют данные "OLX Недвижимость".

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Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 643 грн/м², то в июле эта сумма составляет уже 19 070 грн/м². В новостройках же средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн, что на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны.

При этом в меблированном доме на вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн, а за такое жилье в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44 779 грн.

Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27 000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21 885 грн.

Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36 373 грн, с косметическим ремонтом — в 26 691 грн, а под чистовую отделку — в 25 843 грн.

Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья будет авторский проект — у такой недвижимости средняя цена 36 549 грн/м² и 53 127 грн/м² соответственно.

Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах на вторичке в среднем стоит 22 278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30 765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3-8 этажах — 23 521 грн/м² и 30 565 грн/м² соответственно.

По регионам самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17 834 гривны. Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18 837 грн/м²) и Сумская (19 597 грн/м²).

А вот самые высокие цены - в Киевской (30 460 грн/м²), Львовской (33 589 грн/м²) и Днепропетровской (33 643 грн/м²) областях.

На вторичном рынке распределение следующее: самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13 002 грн/м²), Днепропетровской (16 358 грн/м²) и Ивано-Франковской области (16 411 грн/м²).

Самое же дорогое жилье сейчас в Киевской (34 740 грн/м²), Львовской (27 463 грн/м²), Винницкой (24 753 грн/м²) и Черновицкой (24 605 грн/м²) областях.