Долги пойдут под нож. Банки могут списать кредиты пострадавшим от войны заемщикам

До конца июля Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект № 7441-1. Его нормы предусматривают заморозку либо списание кредитов физлиц на недвижимость и авто, которые пострадали в результате боевых действий.

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По данным "Киевской школы экономики" (KSE Institute), к середине июля сумма убытков от повреждения и разрушения жилых домов в Украине превысила 36 млрд. долл. (почти 1,3 трлн. грн.). «В результате боевых действий уже разрушена и повреждена почти 121 тысяча жилых домов, в которых проживало около миллиона семей», – говорится в сообщении KSE Institute. Кроме того, боевые действия привели к уничтожению более чем 105 тыс. легковых авто. Но государство до сих пор не разработало и не внедрило внятный и эффективный механизм компенсации за утраченное имущество.

Тем не менее, Верховная Рада все же сделала первый шаг навстречу тем украинцам, которые покупали жилье или автомобили в кредит, но их имущество было уничтожено или повреждено в результате боевых действий. Парламент 9 июля принял в первом чтении законопроект № 7441-1, нормы которого предусматривают прощение для таких заемщиков задолженности по кредитам либо же "заморозку" долгов. Как сообщил Delo.ua соавтор законопроекта депутат Макс Бужанский, его второе чтение состоится в конце июля.

Кого это касается

Для того, чтобы заемщик мог воспользоваться нормами законопроекта № 7441-1, должно выполняться одно из условий:

имущество расположено на временно оккупированной территории;

имущество повреждено в результате боевых действий;

имущество уничтожено в результате боевых действий.

Причем, приостановка погашения долга или списание задолженности применимо не только к недвижимому имуществу (это может быть новое жилье, квартира, купленная на вторичном рынке, объекты незавершенного строительства), но и к движимому – автомобилям.

"На другое имущество, приобретенное в кредит и не отвечающее вышеприведенным критериям, действие этого законопроекта не распространяется", – уточняет Алексей Харитонов, партнер юридической компании ILF.

Заморозка или прощение

Законопроект предусматривает два варианта "помощи" заемщикам, пострадавшим от боевых действий.

Первый – это заморозка кредитной задолженности. В период, пока действует военное положение, либо в течение трех месяцев со дня его прекращения/отмены, заемщик может обратиться в банк и оформить приостановку уплаты по кредиту, который обеспечен недвижимостью или автомобилем.

Предоставив в банк необходимые документы (подробнее о них – ниже), можно будет получить у кредитора "добро" на приостановку платежей по кредиту.

"Заморозка" (тело кредита, проценты, комиссии) кредита будет продолжаться, пока государство не компенсирует ущерб за уничтоженное российской агрессией имущество», – объясняет адвокат Виталий Шаптала.

Второй вариант – списание кредитной задолженности. В этом случае банк отказывается от своих притязаний к заемщику и прощает его долг. Но на списание смогут претендовать далеко не все. Есть определенные требования непосредственно к поврежденному и уничтоженному имуществу. А именно:

площадь недвижимости не превышает 140 кв. м для квартиры и 250 кв. м для жилого дома;

рабочий объем двигателя авто не может быть больше 2500 куб см;

это единственная квартира/дом, где может проживать заемщик, или единственный его автомобиль.

Еще один важный момент: не должно быть просроченной задолженности в период до 23 февраля 2022 года. То есть, все время до этой даты нужно было погашать кредит вовремя, без срыва графика.

Заемщик не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения в Украине имеет право обратиться к кредитору с заявлением о прощении (аннулировании) задолженности по договору купли-продажи имущества в кредит. Банк в течение 10 дней должен проработать поданную заявку должника и списать весь долг. Виталий Шаптала адвокат

Как подтвердить убытки

Прежде всего, заемщик должен предоставить в банк документы о праве собственности на квартиру, дом либо автомобиль. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, технический паспорт и т.д.

Также важно собрать исчерпывающие доказательства уничтожения или повреждения имущества. Для этого следует:

вызвать представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для составления акта разрушений/повреждений с указанием их причины (обстрел, ракетный удар и т.д.) и получить его копию;

дополнительно привлечь для фиксации ущерба специальную комиссию (такие комиссии создаются при органах местного самоуправления);

обратиться к сотрудникам Нацполиции, вызвав их на место происшествия, чтобы они помогли опросить свидетелей, взять у них показания и составить акт осмотра объекта;

самостоятельно зафиксировать повреждения, сделав не только фото, но и видео.

"Заемщики должны будут подавать в банк подтверждающие документы исходя из специфики каждого конкретного случая", – предупреждает Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер юридической компании «Касьяненко и партнеры».

Что касается имущества, которое оказалось на оккупированных территориях, то перечень таких территорий регулярно обновляет Минреинтеграции. В частности, самый "свежий" список территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, датирован 14 июля (приказ Минреинтеграции № 159).

Какие могут быть сложности

Не стоит рассчитывать на то, что банки будут с большой радостью прощать долги. Согласно законопроекту, списанную задолженность впоследствии банкирам должно компенсировать государство. Но когда это случится – неизвестно. А значит, "прощенные" кредиты станут убытками для банков, что приведет к ухудшению качества их кредитного портфеля. По данным НБУ, на 1 июня доля неработающих кредитов превышала 27,6%.

Есть риск, что многим заемщикам банки будут отказывать. Причина в том, что авторы законопроекта № 7441-1 не предусмотрели исчерпывающий пакет документов, который нужно будет подать для заморозки задолженности либо для ее списания. В проекте нормативного акта есть лишь фраза о том, что заемщик обязан предоставить документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают уничтожение или повреждение имущества.

"Такая формулировка дает возможность кредитору определять перечень документов самостоятельно. Скорее всего, будут нередкие случаи, когда банки будут отказывать заемщикам по причине не предоставления всех, по мнению кредитора, необходимых документов", – считает Алексей Харитонов.

Также непонятен механизм фиксации повреждений либо уничтожения автомобилей. Даже если авто стоит на учете в населенном пункте, который в данный момент находится под оккупацией, владелец мог давно вывезти транспортное средство в "спокойный" регион. Вот она, благодатная почва для недобросовестных заемщиков, которые будут крушить свои автомобили и требовать от банков списание долгов, лишь бы не гасить кредит.

Критически важно, чтобы факты повреждения или уничтожения имущества подтверждал уполномоченный государственный орган. А сам процесс был прозрачным, с проверками и документами, которые будут бесспорным свидетельством утраты имущества заемщиком. Дмитрий Касьяненко управляющий партнер юридической компании "Касьяненко и партнеры"

Впрочем, после первого чтения депутаты отправили законопроект № 7441-1 на доработку. Не исключено, что в версии, которая пойдет на второе чтение, эти проблемные моменты будут учтены.