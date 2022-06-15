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Финансы
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Как будут списывать кредиты на уничтоженное войной имущество

Как будут списывать кредиты на уничтоженное войной имущество
Депутаты внесли в Верховную Раду проект закона 7441-1 про списание банковских кредитов за имущество пострадавших от войны украинцев

Депутаты  внесли в Верховную Раду проект закона 7441-1 про списание банковских кредитов за имущество пострадавших от войны украинцев.

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Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, документ предусматривает приостановление выплат по кредитам для физлиц-заемщиков кредитов на движимое или недвижимое имущество, которое было уничтожено из-за войны.

Согласно законопроекту:

1. Приостанавливается выплата по кредитам, если имущество физлица:

  • оказалось на временно-оккупированной территории или в зоне боевых действий;
  • повреждено или уничтожено войной.

Для доказательства этих фактов нужны подтверждающие документы.

Заморозка кредита происходит до получения компенсации за имущество от государства.

2. Списание кредита происходит если:

  •  общая площадь имущества, на которую взят кредит не превышает 140 кв м. для квартиры и 250 кв м. для дома, и если это единственное место жительства семьи заемщика;
  • рабочий объем двигателя уничтоженного авто не превышает 2,5 л;
  •  нет просрочки по договору по состоянию на 23 февраля;-
  • цель кредита была связана с покупкой авто, строительством/ремонтом недвижимости.

Законопроектом предусмотрен срок для подачи заявок — период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения.

Также заемщики должны предоставить кредитору все подтверждающие документы.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.

Автор:
Светлана Манько