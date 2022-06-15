Як списуватимуть кредити на знищене війною майно

Депутати внесли до Верховної Ради проекту закону 7441-1 про списання банківських кредитів за майно потерпілих від війни українців.

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Як повідомив заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, документ передбачає призупинення виплат за кредитами для фізосіб-позичальників кредитів на рухоме або нерухоме майно, яке було знищено через війну.

Відповідно до законопроекту:

1. Припиняється виплата за кредитами, якщо майно фізособи:

виявилося на тимчасово-окупованій території чи зоні бойових дій;

пошкоджено чи знищено війною.

Для доказу цих фактів потрібні документи, що підтверджують.

Заморожування кредиту відбувається до отримання компенсації за майно держави.

2. Списання кредиту відбувається, якщо:

загальна площа майна, на яку взятий кредит не перевищує 140 кв м. для квартири та 250 кв м. для будинку, і якщо це єдине місце проживання сім'ї позичальника;

робочий об'єм двигуна знищеного автомобіля не перевищує 2,5 л;

немає прострочення за договором станом на 23 лютого;

Мета кредиту була пов'язана з покупкою авто, будівництвом/ремонтом нерухомості.

Законопроектом передбачено термін для подання заявок – період дії в Україні військового стану + 3 місяці після дня його припинення.

Також позичальники повинні надати кредитору всі документи, що підтверджують.

Зазначимо, у додатку “Дія” можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме змогу підрахувати збитки та оцінити, скільки коштів потрібно на відновлення. У свою чергу, постраждалі від російської агресії отримають компенсацію.