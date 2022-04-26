МинВОТ утвердило территории, куда пришла война или оккупация: переселенцы оттуда смогут получить соцпомощь

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 25 апреля. Соответствующий приказ №75, датированный тем же днем, опубликован на сайте ведомства.

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Как поясняет МинВОТ в своем сообщении, документ был разработан во исполнение требований постановления Кабинета министров №457 от 16 апреля о поддержке отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины.

"Это означает, что начиная с мая 2022 года процедура получения помощи от государства на проживание внутренне перемещенным лицам будет производиться по четкой и урегулированной процедуре", - говорится в нем.

Получить помощь смогут те граждане, которые переехали из районов, перечисленных в данном приказе МинВОТ, а также ВПЛ, у которых жилье разрушено или стало непригодным для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Помощь на проживание для ВПЛ с пострадавших от войны территорий составляет 2 тысячи гривен в месяц, а для лиц с инвалидностью - 3 тысячи.

Заявление о получении такой помощи можно подать дистанционно через приложение "Дія" (в разделе "Услуги"). Также можно лично подать заявление на взятие на учет в статусе ВПЛ в орган социальной защиты, уполномоченному лицу общины или в центре админуслуг; получить справку о взятии на учет в качестве ВПЛ, а затем лично подать там же заявление на получение помощи.

Сам же список территорий охватывает 194 общины в 26 районах шести областей Украины, а также остров Змеиный, на котором находится поселок Белое. В частности, в него попала вся территория Херсонской области, а также вся территория Луганской области, подконтрольная Украине до 24 февраля.

При этом какие-либо территории областей, освобожденных от частичной российской оккупации (Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской), в списке нет. Весь документ доступен по ссылке.

Территории, переселенцы с которых смогут получать по 2 тысячи гривен в месяц

Напомним также, что ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с "Укрпочтой" приступило к выплате каждому внутренне перемещенному лицу по 2220 гривен наличными. Эта помощь предоставляется дополнительно к выплатам от государства.

Кроме того, Министерство социальной политики сообщало, что совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустило программу выплат незащищенным семьям с детьми, которые пострадали из-за войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Источник фото: ua.depositphotos.com