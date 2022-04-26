В Житомирской области с начала войны погибли 54 человека, разрушено 1,5 тысячи домов — глава ОВА

В Житомирской области с начала войны в результате обстрелов были разрушены или повреждены 1759 объектов, из которых 1505 — жилые дома. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга в медиацентре "Украина" начальник областной военной администрации Виталий Бунечко.

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Также повреждены или разрушены 68 образовательных учреждений, в частности, две школы уничтожены полностью — в Житомире (лицей №25) и в Овруче. Кроме того, разрушениям подверглись 20 медицинских учреждений, 22 объекта культуры и спорта, три центра предоставления административных услуг, 20 промышленных объектов.

Погибли вследствие боевых действий, по данным Бунечко, 54 человека не из числа военных, включая четверых детей.

Глава области добавил, что были факты, когда от прямого попадания авиационных бомб погибали целые семьи в своих домах, в частности, в Овруче погибла семья с двумя детьми, а ее дом в результате удара был полностью уничтожен.

Больше всего, как подчеркнул начальник ОВА, пострадала Малинская городская община, территорию которой оккупанты обстреливали из артиллерии с территории Киевской области, на границе с которой велись боевые действия. Всего на регион пришлось более 90 ракетно-бомбовых обстрелов с начала войны.

Под временную оккупацию российскими войсками попали девять населенных пунктов Житомирской области, однако непосредственно бои на территории региона были только в одном населенном пункте в районе трассы М-06 (Киев - Чоп).

Также Бунечко сообщил, что на сегодня в области находятся около 90 тысяч вынужденных переселенцев, из которых 25 тысяч дети. Власти сейчас изучают вопрос строительства модульного городка для ВПЛ на 325 мест, подобного тому, что был открыт неделей ранее во Львовской области.

Помимо этого руководитель области сообщил, что один из российских ударов по железнодорожной инфраструктуре накануне пришелся и по Житомирской области, однако значительных разрушений и человеческих жертв не было, равно как и задержек поездов по станции Коростень.

До этого, по словам начальника обладминистрации, в течение 13 дней никаких обстрелов в области не фиксировалось, из-за чего "люди привыкли к тишине".

Ситуацию же на границе Житомирской области с Беларусью чиновник охарактеризовал как спокойную, отметив, что власти на сегодня не видят угрозы с этой стороны.