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У Житомирській області з початку війни загинуло 54 особи, зруйновано 1,5 тисячі будинків — голова ОВА
У Житомирській області з початку війни внаслідок обстрілів було зруйновано або пошкоджено 1759 об'єктів, з яких 1505 – житлові будинки. Про це розповів у ході онлайн-брифінгу у медіацентрі "Україна" начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Також пошкоджено або зруйновано 68 освітніх закладів, зокрема дві школи знищено вщент – у Житомирі (ліцей №25) та в Овручі. Крім того, руйнувань зазнали 20 медичних закладів, 22 об'єкти культури і спорту, три центри надання адміністративних послуг, 20 промислових об'єктів.
Загинули внаслідок бойових дій, за даними Бунечка, 54 особи не з числа військових, включаючи чотирьох дітей.
Глава області додав, що були факти, коли від прямого влучення авіаційних бомб гинули цілі сім'ї у своїх будинках, зокрема в Овручі загинула сім'я з двома дітьми, а її будинок внаслідок удару було повністю знищено.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільше, як наголосив начальник ОВА, постраждала Малинська міська громада, територію якої окупанти обстрілювали з артилерії з території Київської області, на кордоні з якою велися бойові дії. Загалом регіон зазнав понад 90 ракетно-бомбових обстрілів з початку війни.
Під тимчасову окупацію російськими військами потрапили дев'ять населених пунктів Житомирської області, проте бої на території регіону були лише в одному населеному пункті в районі траси М-06 (Київ - Чоп).
Також Бунечко повідомив, що на сьогодні в області перебуває близько 90 тисяч вимушених переселенців, з яких 25 тисяч діти. Влада зараз вивчає питання будівництва модульного містечка для ВПО на 325 місць, аналогічного тому, який було відкрито тижнем раніше у Львівській області.
Крім цього, керівник Житомирщини повідомив, що один із російських ударів по залізничній інфраструктурі напередодні припав і по цьому регіону, проте значних руйнувань та людських жертв не було, як і затримок поїздів по станції Коростень.
До цього, за словами начальника обладміністрації, протягом 13 днів жодного обстрілу в області не фіксувалося, через що "люди звикли до тиші".
Ситуацію ж на кордоні Житомирської області з Білоруссю чиновник охарактеризував як спокійну, зазначивши, що влада на сьогодні не бачить загрози з цього боку.