Війська РФ обстріляли 5 залізничних станцій у центрі та на заході України

Через обстріл російськими військами 5 залізничних станцій у Центральній та Західній Україні 16 пасажирських поїздів прибудуть із запізненням.

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Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у Центральній та Західній Україні. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у Центральній та Західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів буде затримано", — написав він.

Маршрут поїздів із затримкою:

№86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);

№87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10хв);

№50 Трускавець – Київ (+ 4 год);

№56 Рахів – Київ (+ 3 год);

№21 Харків – Трускавець (+ 3 год);

№13 Солотвино – Київ (+ 2 год);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);

№231 Дніпро – Львів (+ 3 год);

№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);

№774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв);

№722 Київ-Харків (+90 хв).

У свою чергу в "Укрзалізниці" повідомили, що у зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка — Козятин, Жмеринка — Козятин, Козятин — Фастів.

"Потяги, які прямують зазначеними ділянками, затримані, час затримки та перелік поїздів буде повідомлено окремо", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що окупаційні війська Російської Федерації завдали дев'яти ракетних ударів об'єктам критичної інфраструктури на території Полтавської області.