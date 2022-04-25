"Укрзалізниця" призначила на 25 квітня шість евакуаційних поїздів

На 25 квітня держпідприємство "Укрзалізниця" призначило шість поїздів із евакуаційних зон та у зворотний бік.

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Як повідомляє пресслужба залізничного перевізника, сьогодні курсуватимуть наступні поїзди:

– 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

– 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

– 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

– 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

– 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський;

– 11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ.

Раніше повідомлялося, що з 19 квітня на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції “Київська Русанівка”.

До цього працівники акціонерного товариства "Укрзалізниця" почали відновлювати залізничний міст у Київській області. Роботи щодо відновлення планують закінчити до 8 травня.