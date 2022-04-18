"Укрзализныця" начала восстанавливать железнодорожный мост в Киевской области. Закончить планируют к 8 мая

Работники акционерного общества "Укрзализныця" начали восстанавливать железнодорожный мост в Киевской области. Работы по восстановлению планируют закончить до 8 мая. Об этом “Укрзализныця” сообщает в своем телеграм-канале.

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"Восстанавливаем железнодорожный мост в Киевской области. В работе задействованы железнодорожники Львовского мостостроительного поезда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта", — сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время идет обустройство ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения.

Восстановление моста позволит "Укрзализныце" вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов-сателлитов Киева. Работы планируется завершить до 8 мая.

Напомним, 15 апреля железнодорожники восстановили сообщение с Черниговом. В тот же день в город прибыл первый с момента деоккупации поезд, который привез в город гуманитарную помощь.