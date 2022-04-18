"Укрзалізниця" почала відновлювати залізничний міст у Київській області. Закінчити планують до 8 травня

Працівники акціонерного товариства "Укрзалізниця" почали відновлювати залізничний міст у Київській області. Роботи щодо відновлення планують закінчити до 8 травня. Про це “Укрзалізниця” повідомляє у своєму телеграм-каналі.

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"Відновлюємо залізничний міст у Київській області. У роботі задіяні залізничники Львівського мостобудівного поїзда, а також фахівці Державної спецслужби транспорту", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в даний час триває облаштування ростверків і тимчасових опор, після чого розпочнеться встановлення прогонової будови.

Відновлення мосту дозволить "Укрзалізниці" повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва. Роботи планують завершити до 8 травня.

Нагадаємо, 15 квітня залізничники відновили сполучення з Черніговом. Того ж дня у місто прибув перший з моменту деокупації потяг, який привіз до міста гуманітарну допомогу.