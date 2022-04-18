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"Укрзалізниця" почала відновлювати залізничний міст у Київській області. Закінчити планують до 8 травня
Працівники акціонерного товариства "Укрзалізниця" почали відновлювати залізничний міст у Київській області. Роботи щодо відновлення планують закінчити до 8 травня. Про це “Укрзалізниця” повідомляє у своєму телеграм-каналі.
"Відновлюємо залізничний міст у Київській області. У роботі задіяні залізничники Львівського мостобудівного поїзда, а також фахівці Державної спецслужби транспорту", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в даний час триває облаштування ростверків і тимчасових опор, після чого розпочнеться встановлення прогонової будови.
Відновлення мосту дозволить "Укрзалізниці" повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва. Роботи планують завершити до 8 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 15 квітня залізничники відновили сполучення з Черніговом. Того ж дня у місто прибув перший з моменту деокупації потяг, який привіз до міста гуманітарну допомогу.