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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" назначила на 25 апреля шесть эвакуационных поездов

"Укрзализныця" назначила на 25 апреля шесть эвакуационных поездов

На 25 апреля госпредприятие "Укрзализныця" назначило шесть поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.

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Как сообщает пресс-служба ж/д перевозчика, сегодня будут курсировать следующие поезда:

– 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

– 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

– 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

– 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;

– 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский;

– 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск.

Ранее сообщалось, что с 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена ​​остановка на станции “Киевская Русановка”. 

До этого работники акционерного общества "Укрзализныця" начали восстанавливать железнодорожный мост в Киевской области. Работы по восстановлению планируют закончить до 8 мая. 

Автор:
Дмитрий Нарожный