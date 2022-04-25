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"Укрзализныця" назначила на 25 апреля шесть эвакуационных поездов
На 25 апреля госпредприятие "Укрзализныця" назначило шесть поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону.
Как сообщает пресс-служба ж/д перевозчика, сегодня будут курсировать следующие поезда:
– 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
– 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;Подписывайтесь на наш Telegram канал
– 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
– 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
– 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский;
– 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск.
Ранее сообщалось, что с 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции “Киевская Русановка”.
До этого работники акционерного общества "Укрзализныця" начали восстанавливать железнодорожный мост в Киевской области. Работы по восстановлению планируют закончить до 8 мая.