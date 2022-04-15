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"Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля

"Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля

"Укрзалізниця" призначає ще один потяг Інтерсіті+ сполученням Київ – Перемишль із 20 квітня.

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Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Потяг буде вирушати щодня з Києва о 17:00, прибувати до Перемишля о 05:00.

У зворотному напрямку з Перемишля потяг відправлятиметься щодня з 21 квітня о 08:00 та прибуватиме до Києва о 20:43.

На станції Перемишль  організовано хабову пересадку на потяги до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття в Перемишль пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

  • 05:50 – Перемишль – Краків;
  • 07:07 – Перемишль – Берлін;
  • 07:22 – Перемишль – Прага.

Квитки 2-го класу на потяги TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та відносяться до наступних груп:

  • діти віком до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка до польських потягів – за заздалегідь отриманими в касі   безкоштовним квиткам, що видаються при пред'явленні закордонного паспорта громадянина України, або проїзного документа від УЗ на поїзд до Польщі, або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

Нагадаємо, з 14 квітня знову курсує поїзд "Слобожанський експрес", який сполучає Сумську та Харківську області.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила приміське сполучення між Одесою та Білгородом-Дністровським. Так, з 31 березня знову курсує поїзд за маршрутом Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна.

Автор:
Світлана Манько