"Укрзалізниця": залізничний транспорт – найшвидший та найбезпечніший спосіб пересування по Україні

На сьогоднішній день “Укрзалізниця”, незважаючи на обстріл залізничної інфраструктури, залишається найбільш безпечним та швидким способом пересування та швидкої доставки критичних відправлень по країні.

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Про це заявив керівник пасажирської компанії УЗ Олег Перцовський.

"Сьогодні, напевно, немає способу швидше проїхати Україною з точки А в точку Б, ніж потягом "Укрзалізниці". Крім того, сьогодні в нашій країні це найбезпечніший вид транспорту. Так, на жаль, наша інфраструктура також є метою ворожих бомб" та ракет, але залізничники роблять все, щоб максимально забезпечити безпеку пасажирів та оперативно ліквідувати наслідки обстрілів", – зазначив Перцовський.

За його словами, з початку гарячої стадії російської агресії проти України "Укрзалізниця" евакуювала понад 3,5 млн пасажирів.

Перцовський також зазначив, що з березня УЗ повернула у продаж квитки на потяги всіма основними маршрутами, крім тих, де проходять інтенсивні бойові дії, а також маршрутів евакуації з територій Донецької та Луганської областей, які продовжують бути безкоштовними для всіх громадян.

"З метою безпеки поїзди прямують із уповільненою швидкістю, що в середньому додає від 1 до 2 годин до довоєнного ритму. Рух багатьох пасажирських поїздів відповідає такому оновленому розкладу. Проте навіть з урахуванням цих змін залізничний транспорт залишається найшвидшим із доступних", — розповів Перцовський.

Він також наголосив, що залізничним транспортом користуються для візитів і іноземні політики першого рангу.

"З початку військових дій послугами "Укрзалізниці" скористалися прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент Польщі Анджей Дуда, естонський лідер Алар Каріс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Егілс Левітс, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн", – уточнив він.

Нагадаємо, з 14 квітня знову курсуватиме потяг "Слобожанський експрес", який сполучає Сумську та Харківську області.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" відновлює приміське сполучення між Одесою та Білгородом-Дністровським. Так, з 31 березня знову курсує поїзд за маршрутом Одеса-Головна – Білгород-Дністровський – Одеса-Головна.