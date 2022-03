"Укрзалізниця" просить допомогти їй грошима для продовження роботи в умовах війни

"Укрзалізниця" закликає партнерів та фінансових донорів надати їй безповоротну фінансову допомогу для роботи компанії в умовах війни. Про це йдеться у зверненні держкомпанії.

"На тлі відкритої військової агресії проти України, яку розпочала Росія 24 лютого і яка зараз розгортається, "Укрзалізниця" продовжує свою роботу. Головним пріоритетом компанії сьогодні є безпека цивільного населення України та перевезення людей у безпечніші регіони, а також захист життя та здоров’я працівників", — йдеться у ньому.

Українська залізниця наголошує, що знаходиться зараз в авангарді гуманітарної, евакуаційної та економічної підтримки України, зокрема продовжує власним коштом здійснювати евакуацію мирних жителів із регіонів, які перебувають під обстрілами Росії: вивезено вже понад 3 мільйони людей. Також вона здійснює вантажоперевезення, забезпечуючи потреби держави та бізнесу.

У той же час УЗ постійно фіксує факти руйнування залізничної інфраструктури та рухомого складу, і залізничники, ризикуючи життям, намагаються оперативно відновлювати пошкоджене обладнання та колії, щоб забезпечувати безперервні перевезення пасажирів та вантажів.

"На жаль, має місце травмування та загибель залізничників, членів їхніх сімей, а також руйнування їхніх будинків внаслідок нападів російських військових", — додають у компанії.

При цьому там упевнені, що нинішня ситуація не зупинить "Укрзалізницю", а навпаки, виведе її на новий етап зростання та модернізації. УЗ прагне якнайшвидше продовжити діалог зі своїми партнерами і зараз особливо цінує фінансову підтримку.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на продовження евакуації та надання притулку для цивільного населення, допомогу працівникам компанії, які постраждали від військової агресії, а також підтримку статутної діяльності товариства під час військової агресії РФ. Особливо наголошують в УЗ, що гроші від донорів не будуть спрямовані на військові цілі.

За додатковою інформацією компанія просить звертатися до представників компанії: Юрія Гаврилюка ([email protected]; +38097 9617576) та Володимира Шемаєва ([email protected]; +38050 9535488).

Гроші закликають перераховувати безпосередньо на АТ "Укрзалізниця" (Київ, вулиця Єжи Гедройця, 5, ідентифікаційний код юрособи - 40075815) на рахунок UA283257960000026007302473082, банк-бенефіціар Ощадбанк (Львів, вулиця Сечових Стрільців, 9, SWIFT: COSBUAUKLVI). У призначенні платежу слід зазначати "безповоротну фінансову допомогу УЗ".

Для зарахування коштів у доларах на той самий рахунок UA283257960000026007302473082 можна крім Ощадбанку вказувати банки-кореспонденти: THE BANK OF NEW YORK MELLON, Нью-Йорк, SWIFT: IRVTUS3N, рахунок №8901395722 або CITIBANK N.A., Нью-Йорк, SWIFT: CITIUS33, рахунок №36128911 або COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майні, SWIFT: COBADEFF, счет №4008865941/00.

Для перерахування сум у євро можна крім Ощадбанку вказувати COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майне, SWIFT: COBADEFF, рахунок №4008865941/01 либо RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Відень, SWIFT: RZBAATWW, рахунок №1-55.073.621 либо CITIBANK N.A., Лондон, SWIFT: CITIGB2L, рахунок № 10471062.