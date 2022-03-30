В Україні запустили безкоштовну платформу Prozorro+ з пошуку постачальників для гуманітарних потреб

В Україні запущено платформу Prozorro+, призначену для масового пошуку компаній, що можуть постачати в країну найбільш необхідні товари в період воєнного стану. Метою її створення називається згуртування українського бізнесу навколо невідкладних потреб української держави та їхнього системного задоволення.

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Платформа збирає запити державних та місцевих органів влади, військових адміністрацій та гуманітарних штабів, а також шукає постачальників в Україні та за кордоном, які продають необхідні державі товари.

"Prozorro — це система, де вже 5 років взаємодіють десятки тисяч замовників і постачальників з усієї країни, і цю синергію дуже важливо зберегти. Але зараз на перший план виходить, з одного боку, спроможність держави швидко закривати нагальні потреби, а з іншого — можливість для бізнесу відновити свою роботу та підтримувати економіку. Платформа Prozorro+ допоможе поєднати ці дві мети", — зазначив генеральний директор держпідприємства "Прозорро" Василь Задворний.

Наразі перелік категорій налічує понад 110 позицій (зокрема, пальне, харчові продукти, тактичний одяг, ноутбуки, генератори тощо) та постійно оновлюється. Водночас платформа не займається пошуком постачальників товарів військового призначення — наприклад, касок або бронежилетів.

Prozorro+ працює як маркетплейс, де компанії, які готові постачати державі необхідні товари, публікують свої пропозиції, а державні та місцеві органи влади — власні потреби.

Також на платформі передбачається участь міжнародних донорів та громадських організацій, які готові фінансувати потреби української держави.

Prozorro+ вже запрацювала у пілотному режимі для 15 замовників, зокрема — Міністерства аграрної політики, Міністерства соціальної політики, штабу гуманітарної допомоги при Національному агентстві із запобігання корупції (фонд "Штаб UA"), "Укрзалізниці" та Львівській обладміністрації.

Зараз для масштабування на всю країну платформа активно наповнюватиметься товарами від постачальників, і Prozorro закликає бізнес активно подавати свої пропозиції.

Зареєструватися на платформі можна через один із електронних майданчиків, які стали партнерами Prozorro+ на волонтерській основі: E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, "Держзакупівлі.Онлайн" або "Тендер-Онлайн".

Щоб подати свою пропозицію/запит щодо конкретних потреб, після реєстрації слід зв'язатися з кол-центром майданчика. Подання пропозицій для бізнесу та публікація заявок для замовників безкоштовні. Більше того, для реєстрації в системі або при поданні пропозицій від бізнесу не потрібно жодних документів.

Нагадаємо, що 22 березня Кабінет міністрів вирішив, що товари, які ввозяться до України, будуть визнаватися гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів.

Під час ввезення вантажів тепер потрібно лише заповнити декларацію, інші документи не потрібні. Більше того, 26 березня до гумдопомоги були прирівняні бронежилети та каски.

При цьому 24 березня Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану, за що тепер може загрожувати до 12 років позбавлення волі.