Кабмін прирівняв каски та бронельоти до гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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"Щойно уряд ухвалив постанову, якою бронежилети та каски прирівняні до гуманітарної допомоги. На практиці це означає, що при їх ввезенні потрібно заповнити лише один документ – декларацію", - написав він.

За його словами, жодних інших документів дозволів, листів від міністерств, адміністрацій для ввезення бронежилетів і шоломів не потрібно.

У свою чергу радник голови "Укроборонпрому" Владислав Криклій додав, що до гуманітарної допомоги прирівняли також ввезення пластин для бронежилетів, переносних радіостанцій негромадянського призначення, БПЛА та квадрокоптерів нецивільного призначення, біноклів, оптичних труб та монокулярів негромадян. а також тепловізорів та приладів нічного бачення.

Нагадаємо, Україна у п'ятницю, 25 березня, отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. Йдеться про 10,3 тисяч тонн – це найбільший показник з початку російського вторгнення.