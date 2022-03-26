Украина за сутки получила рекордную партию гуманитарной помощи — 10,3 тысячи тонн

Украина в пятницу, 25 марта, получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. Речь идет о 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.

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Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"За вчерашние сутки Украина получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи – 10,3 тысячи тонн. Это самое большое суточное количество груза с начала российского вторжения", — сообщила она.

По словам министра, в течение трех последних недель (4-24 марта) в Украину завезли 134,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Это в среднем 6,5 тысячи тонн в сутки.

"Распределение гуманитарных грузов осуществляют, в первую очередь, областные военные администрации, благотворительные организации и органы местного самоуправления. Они аккумулируют потребности населения и удовлетворяют их", — отметила Свириденко.

Кроме автотранспорта к доставке помощи активно привлечена "Укрзализныця", на которую уже сейчас приходится 30% гуманитарных перевозок, добавила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал ранее создание специальной платформы для предоставления адресной помощи в Украине – сайт help.gov.ua. С его помощью можно как оказать, так и получить гуманитарную помощь.