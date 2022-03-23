В Україні створили сайт для надання адресної гуманітарної допомоги, — Зеленський

Спеціально для надання адресної допомоги в Україні почав працювати сайт help.gov.ua. З його допомогою можна як надати, так і отримати гуманітарну допомогу.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

За перші тижні війни до України прибули десятки тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі відразу ж передають у спеціальні хаби в регіонах, звідки вони надходять туди, де їх потребують.

Проте звернень щодо надання допомоги стає дедалі більше. Сайт help.gov.ua допоможе людям швидше спілкуватися.

"Щоб спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж. Це для кожного, хто хоче долучитися. Для всіх, хто може допомогти. В Україні та світі. Щоб допомога тривала постійно, 24/7", – резюмував глава держави.

У свою чергу Кабінет міністрів України максимально спростив та прискорив процедуру ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Так, з 23 березня для ввезення гуманітарної допомоги буде потрібно лише декларація на митниці.

Крім того, Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів до України.