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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине создали сайт для предоставления адресной гуманитарной помощи, — Зеленский

В Украине создали сайт для предоставления адресной гуманитарной помощи, — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Специально для предоставления адресной помощи в Украине начал работать сайт help.gov.ua. С его помощью можно как предоставить, так и получить гуманитарную помощь. 

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

За первые недели войны в Украину прибыли десятки тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы сразу же передают в специальные хабы в регионах, откуда они поступают туда, где в них нуждаются.

Однако обращений по оказанию помощи становится все больше. Сайт help.gov.ua поможет людям быстрее коммуницировать.

"Чтобы упростить процесс, создан сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – резюмировал глава государства.

В свою очередь Кабинет министров Украины максимально упростил и ускорил процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Так, с 23 марта для ввоза гуманитарной помощи потребуется только декларация на таможне.

Кроме того, Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.

Автор:
Вита Молодан