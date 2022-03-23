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В Украине создали сайт для предоставления адресной гуманитарной помощи, — Зеленский
Специально для предоставления адресной помощи в Украине начал работать сайт help.gov.ua. С его помощью можно как предоставить, так и получить гуманитарную помощь.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.
За первые недели войны в Украину прибыли десятки тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы сразу же передают в специальные хабы в регионах, откуда они поступают туда, где в них нуждаются.
Однако обращений по оказанию помощи становится все больше. Сайт help.gov.ua поможет людям быстрее коммуницировать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Чтобы упростить процесс, создан сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – резюмировал глава государства.
В свою очередь Кабинет министров Украины максимально упростил и ускорил процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Так, с 23 марта для ввоза гуманитарной помощи потребуется только декларация на таможне.
Кроме того, Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.