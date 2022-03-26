Україна за одну добу отримала рекордну партію гуманітарної допомоги — 10,3 тисячі тонн

Україна у п'ятницю, 25 березня, отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. Мова йде про 10,3 тисячі тонн — це найбільший показник з початку російського вторгнення.

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Про це заявила перший віцепрем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

"За вчорашню добу Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тисячі тонн. Це найбільша добова кількість вантажу з початку російського вторгнення", — повідомила вона.

За словами міністерки, протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тисячі тонн на добу.

"Розподіл гуманітарних вантажів здійснюють, в першу чергу, обласні військові адміністрації, благодійні організації та органи місцевого самоврядування. Вони акумулюють потреби населення і їх задовольняють", — зауважила Свириденко.

Крім автотранспорту до доставки допомоги активно залучена "Укрзалізниця", на яку вже зараз припадає 30% гуманітарних перевезень, додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував раніше створення спеціальної платформи для надання адресної допомоги в Україні — сайт help.gov.ua. З його допомогою можна як надати, так і отримати гуманітарну допомогу.