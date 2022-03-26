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Экономика
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Кабмин прировнял каски и бронежелеты к гуманитарной помощи

Кабмин прировнял каски и бронежелеты к гуманитарной помощи

Кабинет министров прировнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. 

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"Только что правительство приняло постановление, которым бронежилеты и каски приравнены к гуманитарной помощи. На практике это означает, что при их ввозе нужно заполнить только один документ – декларацию", - написал он.

По его словам никаких других документов разрешений, писем от министерств, администраций для ввоза бронежилетов и шлемов не требуется.

В свою очередь советник главы "Укроборонпрома" Владислав Криклий добавил, что к гуманитарной помощи прировняли также ввоз пластин для бронежилетов, переносных радиостанций негражданского назначения, БПЛА и квадрокоптеров негражданского назначения, биноклей, оптических труб и монокуляров негражданского назначения, коллиматорных и оптических прицелов негражданского назначения, а также тепловизоров и приборов ночного видения.

Напомним, Украина в пятницу, 25 марта, получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. Речь идет о 10,3 тысячи тонн – это самый большой показатель с начала российского вторжения.

Автор:
Степан Крьока