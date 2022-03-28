Україна за три тижні отримала близько 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги (ФОТО)

За три тижні березня в Україну від міжнародних партнерів прибуло 148 тисяч 566 тонн гуманітарної допомоги.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, "штаб та обласні хаби працюють злагоджено і без зайвої бюрократії".

Тимошенко зазначив, що частину цього вантажу – 38 тисяч 388 тонн – доставила "Укрзалізниця".

Окрім цього, значну роботу з доставки провели й автомобільні перевізники.

Чиновник додав, що з обласних логістичних центрів вантажі прямують до пунктів видачі та обласних громад.

Нагадаємо, 25 березня Україна одержала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. За добу в країну надійшло 10,3 тисячі тонн "гуманітарки" — це найбільший показник з початку російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за нецільове використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Йдеться про використання "гуманітарки" для отримання прибутку чи власного збагачення.

Нова стаття передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без неї.

22 березня Кабінет міністрів вирішив, що як гуманітарна допомога в Україну можуть бути ввезені будь-які товари в будь-якій кількості. Під час ввезення вантажів тепер потрібно лише заповнити декларацію, інші документи не потрібні.