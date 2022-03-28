Украина за три недели получила около 150 тысяч тонн гуманитарной помощи (ФОТО)

За три недели марта в Украину от международных партнеров прибыло 148 тысяч 566 тонн гуманитарной помощи.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, "штаб и областные хабы работают слаженно и без лишней бюрократии".

Тимошенко отметил, что часть этого груза – 38 тысяч 388 тонн – доставила "Укрзализныця".

Кроме этого, значительную работу по доставке проделали и автомобильные перевозчики.

Чиновник добавил, что из областных логистических центров грузы направляются в пункты выдачи и в областные общины.

Напомним, 25 марта Украина получила рекордный суточный объем гуманитарной помощи. За сутки в страну поступило 10,3 тысячи тонн "гуманитарки" – это самый большой показатель с начала российского вторжения.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нецелевое использование во время военного положения гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Речь идет об использовании "гуманитарки" для получения прибыли или собственного обогащения.

Новая статья предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.

22 марта Кабинет министров решил, что в качестве гуманитарной помощи в Украину могут быть ввезены любые товары в любом количестве. При ввозе грузов теперь нужно только заполнить декларацию, другие документы не нужны.