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Рада ввела уголовную ответственность за продажу гуманитарной помощи во время войны: до 12 лет тюрьмы

Фото: AFP
Фото: AFP

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нецелевое использование во время военного положения гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, а именно их использование для получения прибыли или собственного обогащения.

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Соответствующий законопроект №7146 парламент одобрил в целом 24 марта, сообщила нардеп и лидер правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью 201-2, предусматривающую за упомянутые деяния в значительном размере наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее.

За повторное совершение этого преступления или за его совершение по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, предусмотрено от семи до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В свою очередь за нецелевое использование гумпомощи организованной группой или в особо крупном размере предусмотрено от 10 до 12 лет тюрьмы, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Под значительным размером продаваемой помощи вводимая статья подразумевает сумму от 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тысяч гривен, под крупным размером – от 51 тысячи гривен, под особо крупным размером – от 85 тысяч гривен.

Также предусмотрено, что если при расследовании продажи гумпомощи были выявлены злоупотребление властью или служебным положением, превышение полномочий правоохранителями, служебный подлог, служебная халатность, халатное отношение к военной службе или бездеятельность военной власти, то соответствующее дело должны будут расследовать органы безопасности.

Напомним, что 22 марта Кабинет министров решил, что в качестве гуманитарной помощи в Украину могут быть ввезены любые товары в любом количестве. При ввозе грузов теперь нужно только заполнить декларацию, другие документы не нужны.

Автор:
Тимофей Беспятов