"Остановил производство и стал волонтером": как российское нашествие заставило предпринимателя искать новые смыслы жизни

Война на Украине стала настоящим бичом отечественного предпринимательства. По данным Advanter Group, на сегодняшний день в государстве почти 80% предприятий малого и среднего бизнеса (МПБ) полностью или частично остановили свою деятельность.

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В настоящее время 8% предприятий занимаются перемещением существенной части за пределы Украины. В первую очередь, это касается, конечно, тех, кто осуществлял деятельность в восточной или южной части Украины.

Согласно прогнозам экспертов Advanter Group, в этом году ожидаемое падение объема производимой продукции МПБ составит 60%. И это при условии, что победа состоится к лету.

Этот материал станет первым из рубрики, где мы будем рассказывать вам истории украинских предпринимателей, так или иначе пострадавших от российского нашествия, но продолжающих любым способом оставаться полезными для своей страны.

Предприниматель Сергей Доротич, возглавляющий по совместительству украинское общественное движение SaveФОП, был как раз среди тех, кто потерял свой бизнес практически с первого дня войны. Но не опустил руки и помогает тем, кто в этом нуждается.

"У меня было несколько бизнесов. Один – сдача в аренду помещений. Второй – торговля фурнитурой. И тот, и тот бизнес сейчас закрыты. Площади никому не нужны, потому что деятельность никто не ведет, поэтому мне никто не платит. Арендатор свернул деятельность. Соответственно и торговля у меня закончилась. Никакой реализации нет. По обоим направлениям полны нули», – признается он.

Наемные работники были вынуждены уволиться, добровольно написав заявление с согласия сторон. Люди просто боятся во время боевых действий выходить на работу, чтобы не попасть под обстрел. Склады находятся в Вишневом, а там неспокойно.

Все деньги рабочим удалось выплатить. Благо, у бизнесмена были средства на счету. Все задолженности он погасил.

"Никакой деятельности я уже не веду, потому что нет торговли совсем. Нанятых работников нет, все уволены. Сейчас занимаюсь волонтерской деятельностью. Сейчас организовали волонтерскую группу, по всем знакомым и друзьям собираем, что они имеют, и стараемся обеспечить беженцев, эвакуированных людей", – рассказывает Доротич.

Прежде всего, речь идет о беженцах из Гостомеля, Бучи, Ирпеня. Также волонтерская группа помогает работникам полиции, потому что оказалось, что власти не совсем удается обеспечить питание правоохранителей.

"На Оболони мы открыли целый пункт питания, где кормим полицейских и членов территориальной обороны. А. МСБ сегодня остался в Украине. В отличие от олигархов. Большой бизнес сейчас – все за границей. Все, кого я знаю, никого в Киеве не остались". Мы же принимаем "гуманитарку" и развозим по больницам", – говорит он.

Предприниматель призвал тех, кто имеет бизнес в Украине, его не закрывать, держась до последнего. Не все могут быть воинами. Для этого нужно здоровье и соответствующие навыки. Поэтому те, кто не готов держать оружие, должны прилагаться к победе другими способами. Экономическим, в т.ч.