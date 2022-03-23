"Зупинив виробництво і став волонтером": як російська навала змусила підприємця шукати нові сенси життя

Війна в Україні стала справжнім бичем вітчизняного підприємництва. За даними Advanter Group, на сьогоднішній день у державі майже 80% підприємств малого і середнього бізнесу (МСБ) цілком чи частково зупинили свою діяльність.

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Зараз 8% підприємств займаються переміщенням суттєвої частини свого бізнесу за межі України. Насамперед це стосується, звичайно, тих, хто працював у східній чи південній частині України.

Згідно з прогнозами експертів Advanter Group, цього року очікуване падіння обсягу виробленої продукції МСБ складе 60%. І це за умов, що перемога відбудеться до літа.

Цей матеріал стане першим із рубрики, де ми розповідатимемо вам історії українських підприємців, які так чи інакше постраждали від російської навали, але продовжують у будь-який спосіб залишатися корисними для своєї країни.

Підприємець Сергій Доротич, який за сумісництвом очолює український громадський рух SaveФОП, був якраз серед тих, хто втратив свій бізнес практично з першого дня війни. Але не опустив руки і допомагає тим, хто цього потребує.

"У мене було декілька бізнесів. Один — здача в оренду приміщень. Другий — торгівля фурнітурою. Обидва бізнеси зараз закриті. Площі наразі нікому не потрібні, бо діяльність ніхто не веде, тому мені ніхто не платить. Орендар згорнув діяльність. Відповідно, і торгівля у мене закінчилась. Жодної реалізації немає. По обох напрямках повні нулі", — зізнається він.

Найняті працівники вимушені були звільнитись, добровільно написавши заяву за згодою сторін. Люди просто бояться під час бойових дій виходити на роботу, щоб не попасти під обстріл. Склади перебувають у Вишневому, а там неспокійно.

Всі гроші робітникам вдалось виплатити. Добре, що у бізнесмена були кошти на рахунку. Всі заборгованості він погасив.

"Жодної діяльності я вже не веду, бо немає торгівлі зовсім. Найнятих працівників немає, всі звільнені. Наразі займаюсь волонтерською діяльністю. Зараз організували волонтерську групу, по всіх знайомих і друзів збираємо, що вони мають, і намагаємось забезпечити біженців, евакуйованих людей", — розповідає Доротич.

Передовсім йдеться про біженців з Гостомеля, Бучі, Ірпеня. Також волонтерська група допомагає працівникам поліції, бо виявилось, що владі не зовсім вдається забезпечити харчування правоохоронців.

"На Оболоні ми відкрили пункт харчування, де годуємо поліціянтів та членів територіальної оборони. МСБ сьогодні лишився в Україні. На відміну від олігархів. Великий бізнес зараз весь за кордоном. Усі, кого я знаю, нікого в Києві не лишилось. Ми ж приймаємо "гуманітарку" і розвозимо по шпиталях", — каже він.

Підприємець закликав тих, хто має бізнес в Україні, його не закривати, тримаючись до останнього. Не всі можуть бути воїнами. Для цього треба здоров'я і відповідні навички. Тому ті, хто не ладен тримати зброю, має наближувати перемогу іншими шляхами. Економічним, зокрема.