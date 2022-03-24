Рада запровадила кримінальну відповідальність за продаж гуманітарної допомоги під час війни: до 12 років ув'язнення

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за нецільове використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертвувань або безоплатної допомоги, а саме їх використання для отримання прибутку чи власного збагачення.

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Відповідний законопроєкт №7146 парламент схвалив у цілому 24 березня 356 голосами, повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Документ вводить у Кримінальний кодекс нову статтю 201-2, яка передбачає за згадані діяння у значному розмірі покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без неї.

За повторне скоєння цього злочину або за його скоєння за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі передбачено від семи до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У свою чергу за нецільове використання гумдопомоги організованою групою або в особливо великому розмірі передбачено від 10 до 12 років в'язниці також з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Під значним розміром проданої допомоги стаття передбачає суму від 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч гривень, під великим розміром – від 51 тисячі гривень, під особливо великим розміром – від 85 тисяч гривень.

Також передбачено, що якщо при розслідуванні продажу гумдопомоги було виявлено зловживання владою або службовим становищем, перевищення повноважень правоохоронцями, службове підроблення, службову недбалість, недбалість до військової служби або бездіяльність військової влади, то відповідну справу повинні будуть розслідувати органи безпеки.

Нагадаємо, що 22 березня Кабінет міністрів вирішив, що в якості гуманітарної допомоги в Україну можуть бути ввезені будь-яких товари у будь-якій кількості. При ввезенні вантажів відтепер потрібно лише заповнити декларацію, інші документи не потрібні.