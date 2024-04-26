Отримає нову концепцію: колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, - КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) офіційно оголосила, що не буде демонтувати колишню Арку Дружби народів у Києві, яку перейменували на Арку Свободи українського народу. Натомість простір біля неї отримає нову концепцію.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

КМДА проти демонтажу колишньої Арки дружби народів

"У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста – арку "Свободи українського народу", її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію", - йдеться у повідомленні.

У КМДА підкреслили, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки Свободи українського народу наразі - не найнагальніше питання, оскільки місто під час воєнного стану насамперед спрямовує кошти на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб киян.

Разом з тим, у КМДА нагадали, що наразі у Києві триває фінальна стадія декомунізації та дерусифікації. Фахівці вже сформували перелік 297 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, які рекомендують усунути або перемістити. Серед них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.

Демонтаж може бути небезпечним

Раніше директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова заявила, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним, а знесення об’єкту може бути небезпечним.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – переконана чиновниця.

Зауважимо, Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований.

Нагадаємо, раніше Український інститут національної пам'яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві.

26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.