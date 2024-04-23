У КМДА виступили проти демонтажу колишньої Арки дружби народів у Києві: у чому причина

Директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним, а знесення об’єкту може бути небезпечним.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

Зауважимо, Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований.

Соловйова нагадала, що у 2022 році Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно, департамент підготував облікову документацію і передав її Мінкульту.

Однак міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти пам'яткоохоронний статус з памʼятки – тепер відомство хоче, аби КМДА проводила роботи з демонтажу.

Як наголосила Соловйова, КМДА, і очолюваний нею департамент не погоджуються з таким рішенням.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – переконана чиновниця.

Вона додала, що демонтаж арки може бути небезпечним, адже певні обʼєкти цієї памʼятки утворюють підпірну стіну. Тому, за її словами, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.

Натомість Соловйова вважає, що потрібно провести публічні обговорення, а долю памʼятки "мають визначати кияни".

Нагадаємо, раніше Український інститут національної пам'яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві.

А 26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.