Декомунізація продовжується: Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську

У Києві декомунізували Олександрівську клінічну лікарню, яка була названа на честь російського імператора. Тепер вона називатиметься Свято-Михайлівською.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 70 депутатів.

За словами депутатки Київської міської ради, ініціаторки проєкту рішення Олесі Пинзеник, ініціативу щодо перейменування підтримали історики, трудовий колектив лікарні та мешканці міста, які долучились до громадського обговорення.

Вона розповіла, що процес деколонізації стосується всіх міських об’єктів у столиці. У 1874 році в Києві міська клінічна лікарня отримала назву – Олександрівська. Лікарню назвали на честь царевича Олександра, як шана майбутньому російському імператору Олександру III.

"Ця назва була підібрана так, щоб саме існування цього медичного закладу завдячувало російській імперії. Герб Олександра III й досі є символом Олександрівської лікарні та активно використовується в публічному просторі. Це підтверджує той факт, що російська пропаганда вкорінилась глибше, ніж ми уявляли", - йдеться в її повідомленні.

Пинзеник наголосила, що для зменшення інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд киян з’явилась ініціатива перейменувати Олександрівську клінічну лікарню. Назву "Свято-Михайлівська" запропонували на честь архистратига Михаїла, який упродовж останнього тисячоліття вважається покровителем та захисником Києва.

Депутатка додала, що культура має значення, і важливо крок за кроком відновлювати українську ідентичність, яка була пригнічена після початку примусового впливу російської імперії.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу. А незадовго до цього, 26 квітня, було демонтовано пам'ятник, що знаходився під Аркою. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників).

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Також у планах є перейменування наступних міст:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації – так, Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.