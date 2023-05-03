В Одесі дерусифікували два райони та перейменували проспект, названий на честь російського царя

Одеська міська рада 3 травня перейменувала два з чотирьох районів міста: Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським. Про це йдеться у повідомленні міськради.

"Суворовський район отримав назву Пересипський на честь старішого мікрорайону Одеси. Малиновський район перейменовано в Хаджибейський. Ця назва відсилає до давньої історії нашого міста. Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбіїв) – поселення із замком та стоянкою для суден, що розміщувалося на місці сучасної Одеси. Перша письмова згадка про порт Качибей датується 1415 роком", - зазначено в ньому.

Окрім цього, депутати підтримали перейменування Олександрівського проспекту в центрі міста на проспект Українських Героїв. Зазначимо, що перейменований проспект відпочатку мав назву Великий, з 1820 року - Олександрівський (на честь імператора Олександра II), у 1927-1944 - проспект Петра Шмідта, у 1944-1961 - Сталіна, у 1961-1995 роках - Миру. Він іде від вулиці Буніна до вулиці Пантелеймонівської, але переривається Старобазарним сквером. Це єдина вулиця в центрі Одеси, що має (в основній свої частині) бульвар посередині.

В свою чергу, Курганську вулицю, що на Ленселищі, перейменовано на Курганну, а назву Брестської вулиці, що в районі Застави, змінили на Берестейську. Крім того, тупик Байкал, розташований в районі Аркадії, став Калиновою вулицею.

Олександрівській (центральній) та Суворівській (понад портом) алеям у центральному парку імені Шевченка надано назви Мистецької алеї та алеї Капітанів відповідно. Площі ж перед оперним театром депутати надали назву площі Білої Акації.

Окрім цього, отримали конкретні назви алеї у парку Перемоги: вони матимуть назви Сил спеціальних операцій, Прикордонників, Сухопутних військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони, Національної поліції, Волонтерів та Розвідників.

Рішення ухвалено на підставі пропозицій членів міської історико-топонімічної комісії в рамках процесу перейменування топонімів, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, назв на честь російських військових, громадських і культурних діячів, які, як зазначає місцева влада, "не мають жодного відношення до нашого міста".

"Таких топонімічних об’єктів у місті нараховується близько 200. Там, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, буде повернуто історичні назви", - вказують в міськраді.

Нагадаємо також, що наприкінці грудня минулого року в Одесі було демонтовано відновлений у 2007 році пам'ятник російській імператриці Катерині II. Він стояв на площі, названій на її честь, від якої починається вулиця, названа на її честь.

Тоді ж було демонтовано пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, урочисто відкритий лише в 2012 році тим самим мером Геннадієм Трухановим, який очолює місто і зараз.