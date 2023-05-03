В Одессе дерусифицировали два района и переименовали проспект, названный в честь русского царя

Одесский городской совет 3 мая переименовал два из четырех районов города: Малиновский стал Хаджибейским, а Суворовский - Пересыпским. Об этом говорится в сообщении горсовета.

"Суворовский район получил название Пересыпский в честь старейшего микрорайона Одессы. Малиновский район переименован в Хаджибейский. Это название отсылает к древней истории нашего города. Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбеев) – поселение с замком и стоянкой для судов, которое размещалось на месте современной Одессы. Первое письменное упоминание о порте Качибей датируется 1415 годом", - отмечено в нем.

Кроме того, депутаты поддержали переименование Александровского проспекта в центре города в проспект Украинских Героев. Отметим, что переименованный проспект с самого начала назывался Большим, с 1820 года - Александровским (в честь императора Александра II), в 1927-1944 - проспектом Петра Шмидта, в 1944-1961 - Сталина, в 1961-1995 годах - Мира. Он пролегает от улицы Бунина до улицы Пантелеймоновской, однако прерывается Старобазарным сквером. Это единственная улица в центре Одессы, имеющая (в основной своей части) бульвар посредине.

В свою очередь, Курганская улица на Ленпоселке переименована в Курганную, а название Брестской улицы, что в районе Заставы, сменили на Берестейскую. Кроме того, тупик Байкал, расположенный в районе Аркадии, стал Калиновой улицей.

Александровской (центральной) и Суворовской (над портом) аллеям в центральном парке имени Шевченко теперь даны названия Художественной аллеи и аллеи Капитанов соответственно. Площади же перед оперным театром депутаты присвоили название площади Белой Акации.

Кроме этого, получили конкретные названия аллеи в парке Победы: у них будут названия Сил специальных операций, Пограничников, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны, Национальной полиции, Волонтеров и Разведчиков.

Решение принято на основании предложений членов городской историко-топонимической комиссии в рамках процесса переименования топонимов, происходящих от российских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей, которые, как отмечают местные власти, "не имеют никакого отношения к нашему городу".

"Таких топонимических объектов в городе насчитывается около 200. Там, где это возможно и не противоречит действующему законодательству, будут возвращены исторические названия", - указывают в горсовете.

Напомним также, что в конце декабря прошлого года в Одессе был демонтирован восстановленный в 2007 году памятник российской императрице Екатерине II. Он стоял на площади, названной в ее честь, от которой начинается улица, названная в ее честь.

Тогда же был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову, торжественно открытый лишь в 2012 году тем же мэром Геннадием Трухановым, что возглавляет город и сейчас.