В Одессе снесут памятник российскому писателю Горькому

Одесский горсовет принял решение о снесении памятника российскому писателю Максиму Горькому. Такое предложение поддержали члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 16 марта – сообщает местное издание.

Бюст писателя планируют перенести на другую локацию. Пока власти не называют, где именно будут хранить памятник.

Одесский горсовет принял решение о снесении памятника российскому писателю Максиму Горькому. Данные: DumskayaNet

Отметим, что демонтированный в декабре 2023 года памятник Екатерине Второй перенести в Одесский художественный музей "Учредителям Одессы". До решения о демонтаже монумент в Одессе неоднократно обливали краской. Поэтому до сноса скульптуру обмотали в черный полиэтилен и обнесли.

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Напомним, в феврале 2023 года в Киеве переименовали проспект Победы и еще 31 улицу. Площадь Победы будет называться площадь Галицкая, а переулок Мичурина – переулок Болсуновский. Брест-Литовское шоссе переименовали в Берестейское шоссе, а улицу Петровскую на улицу Вознесенский Яр.

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