В Киеве переименовали проспект Победы и еще ряд улиц

Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, проспекту Победы вернули историческое название - проспект Берестейский.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Также площадь Победы теперь будет называться площадь Галицкая, а переулок Мичурина - переулок Болсуновский.

Брест-Литовское шоссе переименовали в Берестейское шоссе, а улицу Петровскую - на улицу Вознесенский Яр.

Кличко также напомнил, что в Киеве демонтировали памятники советскому летчику Валерию Чкалову и советскому военачальнику Николаю Ватутину .

"Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных предводителей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне", - добавил он.

Напомним, что Киев стал лидером среди украинских городов по количеству переименованных топонимов за последний год. В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов, связанных с государством-агрессором РФ.