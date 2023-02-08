У Києві демонтували пам'ятник Чкалову (ФОТО)

На розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі Києва 8 лютого демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. Про це 8 лютого повідомила пресслужба КМДА.

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Монумент тривалий час не могли демонтувати, адже місцева влада погоджувала з Міністерством культури та інформаційної політики України як саме прибрати пам'ятник. Відомство пропонувало перенести його до музею.

Нещодавно відбулось засідання експертної комісії Мінкульту, на якій розглянули подання міської влади щодо зняття статусу об’єктів культурної спадщини з пам’ятників.

За результатами засідання міністерство визнало пам’ятники радянському генералу Ватутіну та радянському льотчику Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Це дало місцевій владі право на демонтаж пам'ятки.

Пам'ятник демонтували робітники КП УЗН Шевченківського району.

"Врешті оперативно сьогодні демонтували пам’ятник Чкалову, який є класичним загальнорадянським героєм, якого нав’язували всім з Москви. У той час "союзна" політика будувалась, зокрема, на спільних так званих героях, які наразі в українців викликають винятково негативні асоціації. Спільно з громадськістю боремося з ідолами країни, якої вже не існує. У Києві немає місця пам’ятникам, скульптурам та меморіальним дошкам, які нам примусово нав’язувала радянська влада. Наступний – пам’ятник Ватутіну, який буде демонтовано завтра", — розповів депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, рішення про те, що пам'ятник Миколі Ватутіну потрібно прибрати, в Мінкульті прийняли ще в листопаді 2022 року в рамках декомунізації.