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Мінкульт дозволив демонтаж пам’яток Ватутіну та Чкалову у Києві

Мінкульт дозволив демонтаж пам’яток Ватутіну та Чкалову у Києві
Облитий фарбою пам'ятник Ватутіну у Києві. Фото: "Укрінформ"

Міська рада Києва отримала від Міністерства культури та інформаційної політики України дозвіл на демонтаж пам’яток радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику-випробувачу Валерію Чкалову.

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Про це в Facebook повідомив радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

"Нарешті Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’яток Ватутіну та Чкалову у Києві… все буде!", — написав він.

Раніше в Мінкульті рекомендували владі Києва перенести пам'ятник Ватутіну до музею, а також визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва.

Тоді у відомстві заявляли, що пам’ятник мав охоронний статус і раніше: він був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА №10/13-10 від 6 квітня 2010 рокута набув таким чином статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини.

Рішення про те, що пам'ятник Миколі Ватутіну потрібно прибрати, в Мінкульті прийняли ще в листопаді 2022 року в рамках декомунізації.

Автор:
Віта Молодан