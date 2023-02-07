Минкульт разрешил демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

Городской совет Киева получил от Министерства культуры и информационной политики Украины разрешение на демонтаж памятников советскому генералу Николаю Ватутину и советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову.

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Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Наконец-то Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Ватутину и Чкалову в Киеве… все будет!", - написал он.

Ранее в Минкульте рекомендовали властям Киева перенести памятник Ватутину в музей, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства.

Тогда в ведомстве заявляли, что памятник имел охранный статус и раньше: он был взят на учет приказом Главного управления охраны культурного наследия КГГА №10/13-10 от 6 апреля 2010 года и приобрел таким образом статус только что обнаруженного объекта культурного наследия.

Решение о том, что памятник Николаю Ватутину нужно убрать, в Минкульте приняли еще в ноябре 2022 года в рамках декоммунизации.