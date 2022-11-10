Декоммунизация: в Киеве демонтируют памятники Ватутину и Щорсу

В Киеве, в рамках декоммунизации, демонтируют памятники советскому военноначальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке и большевику Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко.

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Об этом сообщил член совета по дерусификации и декоммунизации Министерства культуры Олесь Доний.

По его словам, памятники демонтируют с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией.

Отметим, в конце июня Министерство культуры решило снять по государственному учету ряд памятников деятелям советской эпохи.

В частности, в Киеве разрешили демонтировать памятники Кирпоносу, Фрунзу и Ковпаку, мемориальную доску в честь маршала Георгия Жукова на здании штаба округа, а также бюст Александра Бойченко, бюсты Боженко и Крупской.

Однако тогда в перечень не вошли памятники Ватутину и Щорсу.

Напомним, 10 ноября власти Харькова демонтировали бюст Пушкина, который стоял на площади Поэзии в центре города, отправив его на ответственное хранение.