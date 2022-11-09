У Харкові демонтували пам'ятник Пушкіну (ВІДЕО)

Влада Харкова демонтувала погруддя Пушкіна, яке стояло на площі Поезії в центрі міста, відправивши його на відповідальне зберігання. Про це йдеться у заяві Харківської міської ради.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Його подальша доля - чи зберігатиметься він у музеї чи йому знайдеться інше місце в культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків'яни після перемоги України. Ця пам'ятка, а, можливо, й інші, має бути збережена, а їх подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час вирішуватимуть саме харків'яни", - сказано в ньому.

Як один із варіантів такого переосмислення називається те, що бюст Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, "адже понад 100 років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху".

"Харків - одне з найбільш постраждалих міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття харків'ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми, і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю мерії Харкова Юрій Сидоренко вранці 9 листопада на своїй сторінці у Facebook зазначив, що влада міста зверталася до обласної військової адміністрації з питання про долю пам'ятника Пушкіну, і там відповіли, що той має статус пам'ятника національного значення, тому питання його перенесення має вирішувати Кабінет міністрів.

У той же час він нагадав, що 1 листопада було оприлюднено рекомендації Інституту національної пам'яті, в яких йдеться, що "за умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, слід закрити ці об'єкти тимчасовими конструкціями до подальшого вирішення питання, щоб уникнути актів вандалізму".

"Таким чином те, що відбувається зараз з бюстом Пушкіна, повністю відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам'яті", - написав Сидоренко, прикріпивши до посту фотографію з частково закритим мішками з піском постаментом, на якому все ще стоїть бюст Пушкіна. При цьому він не вказав, що саме "відбувається" з бюстом.

Нагадаємо, що раніше з ініціативи колективу Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна до обласної ради було внесено проект рішення про його перейменування з вилученням з назви слів "російський" та імені Пушкіна. У червні проект схвалила профільна комісія облради, проте під час голосування на сесії облради 20 вересня депутати відмовилися приймати таке рішення: за нього проголосувало лише 55 депутатів за 61 мінімально необхідних.