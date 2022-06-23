У Харкові перейменують російський драмтеатр імені Пушкіна

На засіданні Харківської обласної ради розглянули запит співробітників Харківського обласного російського драмтеатру імені Пушкіна щодо зміни назви. Його збираються перейменувати на "Харківський академічний драматичний театр".

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Про це повідомила пресслужба Харківської облради.

"З огляду на політику Мінкультури, спрямовану на заміну радянської та російської спадщини українців, очищення суспільного простору від пропагандистських наративів, виникла потреба перейменування академічного російського драматичного театру імені Пушкіна на Харківський академічний драматичний театр", – пояснили автори проекту відповідного документа.

Колишню назву драмтеатр носив із 1933 року. У зв'язку із вторгненням Росії в Україну колектив драмтеатру виявив бажання змінити його назву.

В інших містах України також активізувалась дерусифікація на тлі російської військової агресії проти українців. Одеська обласна рада, наприклад, проголосувала за перейменування Одеського обласного академічного російського драматичного театру, позбавивши його назву прикметника "російська".

Крім того, у Харкові перейменували дві магістралі та район, названі на честь російських міст.