В Харькове переименуют русский драмтеатр имени Пушкина

На заседании Харьковского областного совета рассмотрели запрос сотрудников Харьковского областного русского драмтеатра имени Пушкина о смене названия. Теперь он будет называться "Харьковский академический драматический театр".

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Об этом сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

"Учитывая политику Минкультуры, направленную на замену советского и российского наследия украинским, очищение общественного пространства от пропагандистских нарративов, возникла необходимость переименования академического российского драматического театра имени Пушкина на Харьковский академический драматический театр", – объяснили авторы проекта соответствующего документа.

Прежнее название драмтеатр носил с 1933 года. В связи с вторжением России в Украину коллектив драмтеатра изъявил желание сменить его название.

В других городах Украины также активизировалась дерусификация на фоне российской военной агрессии против украинцев. Одесский областной совет, например, проголосовал за переименование Одесского областного академического русского драматического театра, лишив его название прилагательного "русский".

Кроме того, в Харькове переименовали две магистрали и район, названные в честь российских городов.